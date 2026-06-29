Rund fünfeinhalb Hektar Wald und Moor in Flammen: A8 am Chiemsee voll gesperrt

Bernau/Übersee - Da am Chiemsee in der Nähe der Autobahn Tausende Quadratmeter Wald und Moor brennen , ist die nahegelegene A8 am Montag vollständig gesperrt. Durch den aufsteigenden Rauch komme es zu Sichtbehinderungen, sagte ein Polizeisprecher .

Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen. © Screenshot/Facebook/Kreisfeuerwehrverband Traunstein

Die Feuerwehr warnt auch die Bevölkerung und bittet, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Nahe der Ortschaft Damberg ist ein Feuer auf einer rund fünfeinhalb Hektar großen Wald-, Moor- und Gestrüppfläche ausgebrochen. Etwa 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bayerischem Roten Kreuz, Bergwacht, Technischem Hilfswerk und Polizei sind derzeit vor Ort, um den Brand zu bekämpfen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die A8 zwischen den Anschlussstellen Grabenstätt und Bernau vollständig gesperrt. Über das Modulare Warnsystem (MoWaS) gaben die Behörden zudem eine Gefahreninformation heraus. Eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung besteht nach aktuellem Stand jedoch nicht. Die Ursache des Brandes wurde bisher nicht gefunden.

Wie lange die Sperrung der Autobahn zwischen Übersee und Bernau noch dauert, ist noch unklar. Das hänge vor allem von der Windrichtung und der Geschwindigkeit der Löscharbeiten ab, so der Sprecher weiter. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Am Morgen soll auch ein Hubschrauber der Polizei bei den Löscharbeiten helfen und Wasser über dem brennenden Gebiet abwerfen. Laut der Feuerwehr stehen 5,5 Hektar Wald und Moor in Flammen, das entspricht einer Fläche von knapp acht Fußballfeldern.