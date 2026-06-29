Waldbrand in der Gohrischheide unter Kontrolle
Von André Jahnke
Zeithain - Der Waldbrand in der Gohrischheide an der Landesgrenze von Sachsen und Brandenburg ist unter Kontrolle.
"Wir sind auf einem guten Weg. Das Feuer hat sich in der Nacht nicht weiter ausgebreitet und könnte noch heute gelöscht werden", hieß es aus dem Lagezentrum des Innenministeriums am Morgen. Zudem sollte der am Morgen einsetzende Regen die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten unterstützen.
Das Feuer hatte sich am Samstagnachmittag entwickelt und schnell ausgebreitet. Mehr als 200 Einsatzkräfte hatten den Brand bei schweißtreibenden Temperaturen um die 40 Grad in Schach gehalten.
Zudem waren zwei Löschhubschrauber im Einsatz. Erst vor einem Jahr hatte es in der Gohrischheide den größten Waldbrand seit Jahrzehnten in Sachsen gegeben.
Die Gohrischheide gilt wegen der dort im Boden liegenden Altmunition als besonders schwierig für Löscharbeiten. Teile des Naturschutzgebietes auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz können von Feuerwehrkräften wegen der Explosionsgefahr nicht betreten werden.
Titelfoto: Robert Michael/dpa