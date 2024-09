Waldbrand am Brocken: Endlich Regen! "Hoffen, dass Glutnester getroffen werden"

Am Brocken wird der Waldbrand weiter bekämpft. Nach trockenen Tagen hat es geregnet. Im Tagesverlauf und in der Nacht soll es weitere Niederschläge geben.

Wernigerode - Unermüdlich haben Einsatzkräfte am Wochenende aus der Luft und am Boden den Großbrand am Brocken bekämpft. Regenfälle haben die Situation nun etwas entspannt.

Die Einsatzkräfte hoffen, dass der Regen bei der seit Tagen laufenden Brandbekämpfung helfen wird. © Swen Pförtner/dpa Nach nächtlichen Regenfällen am Brocken sollen Einsatzkräfte am Vormittag in das Gelände gehen, um sich einen Überblick über die Waldbrandlage zu verschaffen. In der Nacht auf Montag hat es 20 Liter pro Quadratmeter Niederschlag am Brocken gegeben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Durch den stundenlangen Niederschlag sei er guter Hoffnung, dass sich die Lage dadurch weiter entspannt habe, so der Leiter des Krisenstabes, Immo Kramer, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Nun sollen Erkundungsfahrten durchgeführt werden: "Wir gehen mit Personal rein, um zu sehen, welchen Effekt hatte der Regen."

Waldbrand im Harz: Wohl kein weiterer Löscheinsatz aus der Luft