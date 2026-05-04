Waldbrand am Saurüsselkopf: Katastrophenfall ausgerufen

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Das Landratsamt Traunstein hat wegen des Brandes am Saurüsselkopf in den Chiemgauer Alpen den Katastrophenfall ausgerufen.

Von Sabine Dobel

Ruhpolding - Das Landratsamt Traunstein hat wegen des Brandes am Saurüsselkopf in den Chiemgauer Alpen den Katastrophenfall ausgerufen. An dem Berg lodern seit Sonntagabend die Flammen.

Zahlreiche Kräfte sind im Einsatz, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreiten kann.
Zahlreiche Kräfte sind im Einsatz, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreiten kann.  © 7aktuell.de | Ferdinand Dörfler-Farthofer

Die Entscheidung habe Landrat Andreas Danzer (Freie Wähler) am Montagmorgen getroffen, teilte das Landratsamt mit. Das Gebiet ist schwer zugänglich, die Brandursache noch unklar. 

Im Zentrum der Einsatzmaßnahmen stehe das Trinkwasserschutzgebiet des Ruhpoldinger Ortsteils Laubau. Ziel sei es, eine weitere Ausbreitung des Brandes innerhalb des Schutzgebiets zu verhindern und alle verfügbaren Kräfte und Mittel bestmöglich einzusetzen. 

Die Feststellung des Katastrophenfalls, bei dem Einsatzkräfte, Fachstellen und Behörden zentral koordiniert werden, sei angesichts der Lage ein notwendiger Schritt, erläuterte Danzer. "Jetzt geht es darum, alle Kräfte bestmöglich zu koordinieren und das Trinkwasserschutzgebiet Laubau wirksam zu schützen." Zum Einsatzleiter sei Kreisbrandrat Christoph Grundner bestellt worden.

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Dichter Rauch steigt weiter aus einem bewaldeten Berg auf, wie aktuelle Bilder einer Webcam zeigen. Derzeit sind laut Gemeinde zwei Hubschrauber der Landespolizei im Löscheinsatz, ein weiterer Hubschrauber sollte hinzukommen, wie die Gemeinde Ruhpolding mitteilte.

Die Feuerwehr versucht das Trinkwasserschutzgebiet Laubau wirksam zu schützen.
Die Feuerwehr versucht das Trinkwasserschutzgebiet Laubau wirksam zu schützen.  © 7aktuell.de | Ferdinand Dörfler-Farthofer

Lage am Saurüsselkopf wird laufend überwacht

Die Feuerwehr kämpft parallel dazu am Boden gegen das Feuer, etwa mit Bewässerungsmaßnahmen entlang der Forstwege im Bereich Seekopf. Die Lage werde laufend überwacht und bewertet. Ein direktes Eingreifen am Boden sei aufgrund der steilen und schwer zugänglichen Lage "nicht zielführend und würde eine Gefährdung für die einzelnen Kräfte darstellen", hatte die Gemeinde erläutert. 

Feuerwehren aus Ruhpolding und umliegenden Orten sind im Einsatz. Laut Gemeinde sind rund vier bis fünf Hektar Waldfläche betroffen. 

Auch Ascheregen ist möglich. Die Bevölkerung soll sich vom Saurüsselkopf fernhalten.
Auch Ascheregen ist möglich. Die Bevölkerung soll sich vom Saurüsselkopf fernhalten.  © 7aktuell.de | Ferdinand Dörfler-Farthofer

Ascheregen am Saurüsselkopf möglich

Im betroffenen Gebiet südlich des Ortsteils Laubau und der Chiemgau Arena könnte es Ascheregen geben. In diesem Fall sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten und den Aufenthalt im Freien nach Möglichkeit reduzieren.

Aktuell bestehe aber keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung. Dennoch mahnte die Gemeinde, das Gebiet weiträumig zu meiden und die Zufahrtswege für Einsatzkräfte freizuhalten. 

Der Brand war am Sonntagabend nach tagelanger Trockenheit mit hohen Temperaturen und Sonnenschein ausgebrochen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Ferdinand Dörfler-Farthofer

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