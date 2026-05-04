Waldbrand am Saurüsselkopf: Katastrophenfall ausgerufen

Ruhpolding - Das Landratsamt Traunstein hat wegen des Brandes am Saurüsselkopf in den Chiemgauer Alpen den Katastrophenfall ausgerufen. An dem Berg lodern seit Sonntagabend die Flammen.

Zahlreiche Kräfte sind im Einsatz, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreiten kann. © 7aktuell.de | Ferdinand Dörfler-Farthofer

Die Entscheidung habe Landrat Andreas Danzer (Freie Wähler) am Montagmorgen getroffen, teilte das Landratsamt mit. Das Gebiet ist schwer zugänglich, die Brandursache noch unklar.

Im Zentrum der Einsatzmaßnahmen stehe das Trinkwasserschutzgebiet des Ruhpoldinger Ortsteils Laubau. Ziel sei es, eine weitere Ausbreitung des Brandes innerhalb des Schutzgebiets zu verhindern und alle verfügbaren Kräfte und Mittel bestmöglich einzusetzen.

Die Feststellung des Katastrophenfalls, bei dem Einsatzkräfte, Fachstellen und Behörden zentral koordiniert werden, sei angesichts der Lage ein notwendiger Schritt, erläuterte Danzer. "Jetzt geht es darum, alle Kräfte bestmöglich zu koordinieren und das Trinkwasserschutzgebiet Laubau wirksam zu schützen." Zum Einsatzleiter sei Kreisbrandrat Christoph Grundner bestellt worden.

Dichter Rauch steigt weiter aus einem bewaldeten Berg auf, wie aktuelle Bilder einer Webcam zeigen. Derzeit sind laut Gemeinde zwei Hubschrauber der Landespolizei im Löscheinsatz, ein weiterer Hubschrauber sollte hinzukommen, wie die Gemeinde Ruhpolding mitteilte.