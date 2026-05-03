Waldbrand im Nationalpark: 500 Rettungskräfte vor Ort, Hubschrauber im Dauereinsatz

Jetrichovice - Unweit der Grenze zu Sachsen kämpft die tschechische Feuerwehr mit einem Großaufgebot gegen einen Waldbrand in einem bei Touristen beliebten Nationalpark .

Ein Hubschrauber bekämpft mit einem Löschwasser-Behälter einen Waldbrand bei Rynartice im Nationalpark Böhmische Schweiz. © Hájek Ondøej/CTK/dpa

Das Feuer war am Samstagnachmittag in Rynartice, einem Ortsteil der Gemeinde Jetrichovice, ausgebrochen. Es erfasste bisher eine Fläche von rund einem Quadratkilometer, wie der Agentur CTK zufolge ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Probleme bereite das unzugängliche Gelände.

"Die Feuerwehrleute haben Probleme, sich dort zu bewegen", hieß es. Verletzte wurden bisher nicht gemeldet.

Das betroffene Gebiet liegt im bei Touristen zum Wandern beliebten Nationalpark Böhmische Schweiz, der unmittelbar an die Sächsische Schweiz grenzt. Die Feuerwehr rief eine Sonder-Alarmstufe aus. Die Zahl der Einsatzkräfte wurde im Laufe des Wochenendes auf rund 500 aufgestockt.

Zudem warfen sieben Hubschrauber Wasser aus der Luft ab, darunter mehrere Maschinen der tschechischen Armee. Jeder einzelne Helikopter kann rund 3000 Liter in einem Behälter transportieren. Auf einem Flugfeld wurde eine Wasser-Tankstelle für die Hubschrauber eingerichtet.

"Ich hoffe, dass uns die Situation nicht außer Kontrolle gerät", sagte der Generaldirektor der tschechischen Feuerwehr, Vladimir Vlcek, im Sender CT. Das sei leider auch eine Frage der vorherrschenden Winde und Temperaturen sowie des im Wald vorhandenen brennbaren Materials.

Nicht weit entfernt in Dolni Chribska befinde sich ein Altersheim. "Ich bin überzeugt davon, dass wir es so schützen können, dass eine Evakuierung nicht notwendig sein wird."