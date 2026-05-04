Waldbrand in Böhmischer Schweiz noch immer nicht unter Kontrolle

Jetřichovice (Tschechien) - Der Waldbrand im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz nahe der Grenze zu Sachsen breitet sich aktuell nicht weiter aus. Nach Angaben der Behörden ist er aber bisher nicht unter Kontrolle.

Der Waldbrand in der Böhmischen Schweiz ist noch immer nicht unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte hoffen jetzt auf Regen. © Hájek Ondøej/CTK/dpa

"Das Wetter ist unberechenbar", schrieb die Feuerwehr bei X. Es müsse mit Windböen gerechnet werden. Von dem Waldbrand betroffen ist eine Fläche von inzwischen etwas weniger als einem Quadratkilometer. Der Nationalpark unweit der Elbe ist bei Touristen und Wanderern beliebt.

Vor Ort sind mehr als 400 Feuerwehrleute sowie weitere Kräfte von Polizei, Armee und Rettungsdienst im Einsatz. Mindestens acht Helikopter sollten Wasser aus der Luft abwerfen. Zwei mittelgroße Transporthubschrauber des Typs Sikorsky UH-60 Black Hawk sollten gegen Mittag zur Unterstützung aus der benachbarten Slowakei eintreffen.

Das Feuer war am Samstag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Erschwert wird der Einsatz im schwer zugänglichen Gelände durch Hitze, Trockenheit und Wind. In Tschechien hofft man nun auf Niederschläge, mit denen spätestens am Dienstag gerechnet wird.