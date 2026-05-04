Waldbrand am Saurüsselkopf: Löscharbeiten erst mal nicht geplant

Ruhpolding - Auf dem Saurüsselkopf in den Chiemgauer Alpen lodern seit Sonntagabend die Flammen. Auf Bildern ist zu sehen, wie noch immer große Rauchwolken aus dem bewaldeten Berg bei Ruhpolding (Landkreis Traunstein) aufsteigen.

Der Saurüsselkopf brennt seit Sonntagabend. © Matthias Brüning/dpa

Ein aktives Eingreifen sei aufgrund der steilen und schwer zugänglichen Lage des Geländes "nicht zielführend und würde eine Gefährdung für die einzelnen Kräfte darstellen", teilte die Gemeindeverwaltung in der Nacht mit.

Feuerwehrleute seien um das betroffene Gebiet positioniert, die den Brand aufmerksam beobachten. Für den Morgen sei eine Lageerkundung aus der Luft geplant, hieß es weiter. Auch ein entsprechender Krisenstab wurde eingerichtet.