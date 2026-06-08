2000 Quadratmeter betroffen: Feuerwehr wegen Waldbrand stundenlang im Einsatz

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Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr in Bestensee zu einem großflächigen Waldbrand alarmiert.

Von Laura Voigt

Bestensee - Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr in Bestensee (Landkreis Dahme-Spreewald) zu einem großflächigen Waldbrand alarmiert.

Rund 70 Feuerwehrleute waren vor Ort.
Rund 70 Feuerwehrleute waren vor Ort.  © 7aktuell.de | Theo Neubauer

Gegen 18.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Brand alarmiert. Vor Ort bot sich dann ein dramatisches Bild: Das Feuer hatte sich bereits auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern ausgebreitet.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, gab es vor Ort keine Möglichkeit zur direkten Wasserentnahme. Daher mussten Tanklöschfahrzeuge für den dringend benötigten Nachschub sorgen.

Wegen der Größe des Einsatzes wurde außerdem der Katastrophenschutz hinzugezogen. Zur Absicherung der Einsatzkräfte stand ein Krankentransportwagen bereit.

Erst nach mehreren Stunden war das Feuer schließlich gelöscht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar.

Das Feuer wütete auf einer Fläche von etwa 2000 Quadratmetern.
Das Feuer wütete auf einer Fläche von etwa 2000 Quadratmetern.  © 7aktuell.de | Theo Neubauer

Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Theo Neubauer

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