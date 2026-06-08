2000 Quadratmeter betroffen: Feuerwehr wegen Waldbrand stundenlang im Einsatz

Bestensee - Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr in Bestensee ( Landkreis Dahme-Spreewald ) zu einem großflächigen Waldbrand alarmiert.

Rund 70 Feuerwehrleute waren vor Ort. © 7aktuell.de | Theo Neubauer

Gegen 18.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Brand alarmiert. Vor Ort bot sich dann ein dramatisches Bild: Das Feuer hatte sich bereits auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern ausgebreitet.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, gab es vor Ort keine Möglichkeit zur direkten Wasserentnahme. Daher mussten Tanklöschfahrzeuge für den dringend benötigten Nachschub sorgen.

Wegen der Größe des Einsatzes wurde außerdem der Katastrophenschutz hinzugezogen. Zur Absicherung der Einsatzkräfte stand ein Krankentransportwagen bereit.

Erst nach mehreren Stunden war das Feuer schließlich gelöscht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar.