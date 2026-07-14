Waldbrand auf früherem Militärgelände in Brandenburg erloschen

Jüterbog - Das Feuer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog ist am Dienstagvormittag erloschen.

Die Flammen auf dem früheren Militärgelände bei Jüterbog sind am Dienstagmorgen erloschen. (Archivfoto) © Michael Bahlo/dpa

Eine Brandwache sei eingerichtet und werde durch die örtliche Feuerwehr koordiniert, hieß es von der Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel.

Der Waldbrand war am Montag ausgebrochen. Betroffen war eine Fläche von rund 2,4 Hektar, das entspräche in etwa einer Größe von mehr als drei Fußballfeldern.

Der Leiter des Ordnungsamts von Jüterbog, Tino Gausche, hatte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von einer mäßigen Ausbreitung des Brandes gesprochen.

Der Feuerwehr spielte demnach in die Hände, dass der Brand innerhalb des Systems von Schutzstreifen und angelegter Wege ausgebrochen war.