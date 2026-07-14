Waldbrand auf früherem Militärgelände in Brandenburg erloschen

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Eine Fläche von mehr als drei Fußballfeldern stand in Flammen – jetzt ist das Feuer in Jüterbog gelöscht. Eine Brandwache beobachtet das Gelände weiterhin.

Von Jana Kieseyer, Anja Mia Neumann

Jüterbog - Das Feuer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog ist am Dienstagvormittag erloschen.

Die Flammen auf dem früheren Militärgelände bei Jüterbog sind am Dienstagmorgen erloschen. (Archivfoto)
Die Flammen auf dem früheren Militärgelände bei Jüterbog sind am Dienstagmorgen erloschen. (Archivfoto)  © Michael Bahlo/dpa

Eine Brandwache sei eingerichtet und werde durch die örtliche Feuerwehr koordiniert, hieß es von der Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel.

Der Waldbrand war am Montag ausgebrochen. Betroffen war eine Fläche von rund 2,4 Hektar, das entspräche in etwa einer Größe von mehr als drei Fußballfeldern.

Der Leiter des Ordnungsamts von Jüterbog, Tino Gausche, hatte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von einer mäßigen Ausbreitung des Brandes gesprochen.

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Der Feuerwehr spielte demnach in die Hände, dass der Brand innerhalb des Systems von Schutzstreifen und angelegter Wege ausgebrochen war.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte eine Warnung für das betroffene Gebiet herausgegeben.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte eine Warnung für das betroffene Gebiet herausgegeben.  © Screenshot/warnung.bund.de

Auf ehemaligen Truppenübungsgelände bei Jüterbog kommt es immer wieder zu Waldbränden

Der ehemalige Truppenübungsplatz wird immer wieder von Waldbränden heimgesucht. (Archivfoto)
Der ehemalige Truppenübungsplatz wird immer wieder von Waldbränden heimgesucht. (Archivfoto)  © Michael Ukas/dpa

Die Feuerwehr war nach Angaben des Einsatzleiters mit zwölf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Es wurde vom Weg aus gelöscht.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte die Menschen in der Region vor Rauchentwicklung durch den Waldbrand gewarnt.

Auf dem ehemaligen Truppenübungsgelände kommt es immer wieder zu Waldbränden. Bei dem ersten großen Waldbrand dieses Jahres im Mai hatten etwa 152 Hektar gebrannt - eine Größe von circa 215 Fußballfeldern. Im Jahr 2023 brannte es bei Jüterbog sogar auf rund 700 Hektar Fläche.

Brand am Truppenübungsplatz Jüterbog: Feuer gelöscht
Waldbrand Brandenburg Brand am Truppenübungsplatz Jüterbog: Feuer gelöscht

Die Stadt Jüterborg im Landkreis Teltow-Fläming liegt südlich von Berlin und unweit der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt. Brände zu löschen gestaltet sich auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz schwierig, weil es mit Munition belastet ist.

Erstmeldung von 7.07 Uhr, aktualisiert um 12.24 Uhr.

Titelfoto: Manuel Genolet/dpa, Screenshot/warnung.bund.de (Bildmontage)

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