Brand am Truppenübungsplatz Jüterbog: Feuer gelöscht

Jüterbog - Das Feuer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Jüterbog ist erloschen.

Eine Brandwache beobachtet das Gelände weiterhin. © Michael Bahlo/dpa

Eine Brandwache sei eingerichtet und werde durch die örtliche Feuerwehr koordiniert, hieß es von der Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel. Der Waldbrand war am Montag ausgebrochen. Betroffen war eine Fläche von rund 2,4 Hektar, das entspräche in etwa einer Größe von mehr als drei Fußballfeldern.

Der Leiter des Ordnungsamts von Jüterbog, Tino Gausche, hatte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von einer mäßigen Ausbreitung des Brandes gesprochen. Der Feuerwehr spielte demnach in die Hände, dass das Feuer innerhalb des Systems von Schutzstreifen und angelegten Wegen ausgebrochen war.

Die Feuerwehr war nach Angaben des Einsatzleiters mit 12 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Es wurde vom Weg aus gelöscht.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte die Menschen in der Region vor Rauchentwicklung durch den Waldbrand gewarnt.