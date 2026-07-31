Direkte Brandbekämpfung nicht möglich: Feuer auf Ex-Militär-Gelände brennt weiter

Jüterbog - Das Feuer auf einem ehemaligen Militärgelände in Jüterbog brennt weiter. Wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle sagte, konnte die Feuerwehr den Brand bislang nicht löschen.

Das Feuer auf dem ehemaligen Militärgelände brennt weiter. © Julian Stähle

In der Nacht waren weniger Kräfte im Einsatz, am heutigen Freitag laufen die Löscharbeiten wieder mit voller Stärke.

Am Donnerstag waren auf dem ehemaligen Militärgelände rund 250 Hektar in Brand geraten. Das entspricht etwa der öffentlich zugänglichen Fläche des Tempelhofer Feldes in Berlin.

Eine direkte Brandbekämpfung ist wegen der Munitionsbelastung des Geländes nicht möglich. Zudem erschwerte laut der Regionalleitstelle der Wind die Löscharbeiten.