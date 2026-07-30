Nächster Waldbrand auf altem Militärgelände bei Jüterbog

Jüterbog - Es brennt erneut auf dem ehemaligen Militärgelände bei Jüterbog. Sieben Hektar stünden aktuell in Brand, teilte die Regionalleitstelle in Brandenburg an der Havel am Donnerstag mit.

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog ist am Donnerstag erneut ein Flächenbrand ausgebrochen. (Archivfoto) © Manuel Genolet/dpa

"Es war mit einem Schlag da", hieß es von einer Sprecherin der Feuerwehr. Nun würden Einsatzkräfte zu dem Brand fahren und schauen, dass sich das Feuer nicht über Wege und Brandschneisen ausbreite.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat eine Warnung über die App NINA herausgegeben, die sich auf ein Gebiet im Bereich Beelitz, Trebbin, Treuenbrietzen, Luckenwalde und Jüterbog bezieht und das im Südwesten bis an die Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt heranreicht. Auch ein Teilstück der A9 führt durch das betroffene Areal.

"Im Bereich des Truppenübungsplatzes Jüterbog kommt es zu einer Rauchentwicklung bei einem ausgedehnten Brand. Die Feuerwehr ist bereits im Einsatz!", heißt es in der Warnmeldung.

Das betroffene Gebiet sollte sofort verlassen und gemieden werden. Anwohner wurden aufgefordert, trotz sengender Hitze sofort alle Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Jüterbog West brannte bereits am vergangenen Wochenende ein Waldstück von etwa acht Hektar.