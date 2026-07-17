Großbrand im Müritz-Nationalpark wütet weiter: Munition explodiert, Seen geräumt

Kratzeburg (Mecklenburgische Seenplatte) - Im Müritz-Nationalpark stemmen sich die Einsatzkräfte auch am Donnerstag gegen eine weitere Ausbreitung des Flächenbrandes auf dem Gebiet eines früheren Truppenübungsplatzes .

Der Waldbrand hat sich inzwischen auf eine Fläche von 318 Hektar ausgeweitet. © Jens Büttner/dpa

Auf dem Gelände sind immer wieder starke Detonationen zu hören. Inzwischen sind rund 400 Einsatzkräfte bei der Brandbekämpfung im Einsatz. Am Freitag besteht zumindest eine Chance auf Gewitterregen.

Der Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsgelände im Müritz-Nationalpark breitet sich weiter aus. Nach Angaben des Landkreises sind inzwischen 318 Hektar betroffen, was in etwa der Fläche von 445 Fußballfeldern entspricht.

Der starke Wind hatte die Ausbreitung des Feuers beschleunigt. Die Flammen breiten sich vor allem nach Süden und Osten aus. Der Ortsteil Granzin wurde vorsorglich evakuiert. Krienke sei derzeit nicht betroffen, hieß es.

Bundeswehr-Hubschrauber helfen bei der Vernässung von Flächen, um das Feuer einzudämmen. Feuerwehren anderer Bundesländer schickten Einsatzkräfte und Ausrüstung an die Müritz.

Die beiden großen Helikopter vom Typ CH-53 können jeweils bis zu 5000 Liter Wasser transportieren. Auch ein kleinerer Hubschrauber ist nach Angaben des Landkreises vor Ort. Inwieweit die Hubschrauber das Löschwasser direkt über den Brandorten ablassen können, war noch fraglich.

Denn es gilt wegen der Munitionsbelastung ein Sicherheitsabstand von mindestens 1000 Metern am Boden und auch in der Luft. Für die Betankung mit Löschwasser werden der Granziner See, der Käbelicksee und der Pagelsee genutzt.