Waldbrand-Katastrophe in den USA: Helikopter-Pilot (†56) stürzt ab
Gunnison (Colorado) - Die zerstörerischen Brände, die derzeit im US-Bundesstaat Colorado wüten, haben ein Todesopfer gefordert. Beim Kampf gegen die Flammen stürzte sein Helikopter plötzlich ab.
Plötzlich verschwand das Signal des Helikopters von Nicholas Dale (†56) von den Bildschirmen der Zentrale. Wenig später folgte dann die traurige Gewissheit.
Wie aus einem Bericht der "Colorado Sun" hervorgeht, bargen Taucher am vergangenen Sonntag Nicholas' leblosen Körper aus dem Silver Jack Reservoir.
In einer ersten Stellungnahme informierte die Luftfahrtbehörde FAA, dass es sich bei dem abgestürzten Hubschrauber um einen "Kaman Aerospace K-1200" handelte. Dieser "stürzte aus bisher ungeklärten Umständen ab und überschlug sich dabei", heißt es in der Mitteilung weiter. Die Maschine war Teil der Helikopter-Flotte des Unternehmens "Helicopter Express", welches über knapp vier Dutzend Hubschrauber verfügen soll.
Nicholas half kurz vor dem verheerenden Unglück bei Löscharbeiten des Gold-Mountain-Feuers im Südwesten Colorados, welches sich bereits auf einer Fläche von 148 Quadratkilometern ausgebreitet hat.
Der 56-Jährige hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.
Waldbrände forderten bereits zuvor Menschenleben
Bereits in der vergangenen Woche ging eine tragische Nachricht um die Welt. Drei Einsatzkräfte der Feuerwehr von Colorado wurden im Wald von den Flammen eingeschlossen und starben auf tragische Art und Weise.
Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten muss derzeit mit mehreren Flammenherden gleichzeitig kämpfen. So sind Feuerwehren in den Bundesstaaten Colorado, Utah und New Mexico seit mehreren Tagen ununterbrochen im Einsatz.
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