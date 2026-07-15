Waldbrand wütet im Nationalpark Müritz: Anwohner müssen evakuiert werden

Kratzeburg (Mecklenburgische Seenplatte) - Seit Montag wütet ein Waldbrand im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte . Der Brand im Müritz-Nationalpark hat sich langsam ausgeweitet. Mehrere Ortschaften in der Gemeinde Kratzeburg mussten evakuiert werden.

Über dem Müritz-Nationalpark erhebt sich eine riesige Rauchwolke. © Jens Büttner/dpa

Die Fläche, die brennt oder schon gebrannt hat, betrug nach Aussage eines Landkreissprechers am Mittwoch 118 Hektar. Rund 180 Einsatzkräfte seien aktuell vor Ort. "Die Evakuierung von Granzin und Granziner Mühle wird aufrechterhalten", sagte er.

Nach Angaben von Dienstagabend war das Feuer etwa 1,4 Kilometer von Ganzin entfernt. Der Ort hat laut Website der übergeordneten Gemeinde Kratzeburg etwas mehr als 100 Einwohnerinnen und Einwohner. Auch die Bewohner des Dorfes Krienke sollten den Ort zwischenzeitlich verlassen.

Behörden und Polizei hatten etwa Urlauber wiederholt dazu aufgefordert, das Gebiet weiträumig zu meiden. Über NINA wurde eine Gefahren-Warnung verbreitet.

Darin wurde auch darauf hingewiesen, dass sich Betroffene auf eine Evakuierung vorbereiten und dabei nur das Notwendigste mitnehmen sollen, insbesondere Ausweise und Bargeld.