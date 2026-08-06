Waldbrand in Bayern: Lage am Kranzbergkogel nicht unter Kontrolle

Schneizlreuth - Der Waldbrand westlich von Schneizlreuth im Berchtesgadener Land ist noch nicht gelöscht.

Bergwacht und Feuerwehr besprechen die Lage am Kranzbergkogel. © NEWS5 / N5 DESK

Weil noch Glutnester vorhanden sind, sind die Löschmaßnahmen am Donnerstag noch im Gange, so die Polizei. Grundsätzlich hat sich die Lage über Nacht aber nicht verschärft.

Seit Dienstagabend brennt es in unwegsamen Gebiet am Kranzbergkogel. Es seien rund 0,5 Hektar Schutzwald der Bayerischen Staatsforsten betroffen, teilte das Wirtschaftsministerium mit.

Weil das Gebiet schwer zugänglich ist, unterstützten Hubschrauber mit Wasserladung die Brandbekämpfung aus der Luft.

Am Mittwoch flogen zwei Hubschrauber Wasser in den Wald, während ein dritter die Lage mit einer Wärmebildkamera überblickte. Ob am Donnerstag weitere Flüge folgen, wird derzeit geprüft.