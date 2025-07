Waldbrand in der Gohrischheide - Löscharbeiten dauern an

Riesa - Der Waldbrand in der Gohrischheide im sächsischen Landkreis Meißen ist in der Nacht eingedämmt worden. Ein Teil des stark munitionsbelasteten Gebietes brenne jedoch weiterhin, teilte die Feuerwehr Zeithain mit .

Rauch steigt am Mittwoch in den Himmel, bei einem Wald- und Vegetationsbrand in der Gohrischheide im Landkreis Meißen, auf. © Robert Michael/dpa

In der Nacht habe man die Grenzen des betroffenen Gebietes gewässert, um eine Ausbreitung zu verhindern. Dies sei zunächst gelungen, hieß es weiter.

Das Feuer war am frühen Dienstagnachmittag auf dem Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes in der Nähe eines Sprengplatzes des Kampfmittelbeseitigungsdienstes bei Riesa ausgebrochen. Die Löscharbeiten sind auch weiterhin schwierig, wie eine Sprecherin der Feuerwehr erklärte. Man erwarte am Tag durch die Temperaturen und den auffrischenden Wind zunächst eine Verschlechterung der Lage.

Eine Ausbreitung der Flammen über die sächsische Landesgrenze hinaus nach Brandenburg ist den Angaben der Feuerwehr nach aktuell unwahrscheinlich.

Zwischen dem Brandbereich und der Grenze befinden sich etwa 2000 Meter Wald, welcher bislang nicht von den Flammen betroffen ist. Die weitere Dauer der Löscharbeiten ist unklar, das Wetter spiele eine entscheidende Rolle.