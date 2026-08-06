Waldbrand in Hessen stellt Feuerwehr vor Probleme: Einsatzkräfte in Gefahr

Rheingau-Taunus-Kreis/Bad Schwalbach - Ein Waldbrand im südhessischen Rheingau-Taunus-Kreis stellt die Feuerwehr vor große Herausforderungen! Der Einsatz ist gefährlich: "Durch den Brand geschädigte Bäume stürzten wiederholt um", sagte ein Sprecher.

Waldbrand im südhessischen Rheingau-Taunus-Kreis: Ein rund 25.000 Quadratmeter großes Waldstück steht in Flammen! © 5VISION.NEWS

Von dem Brand zwischen Bad Schwalbach-Hettenhain und Taunusstein-Seitzenhahn sind inzwischen rund 25.000 Quadratmeter Wald betroffen, teilte die Feuerwehr Rheingau-Taunus am Donnerstagmorgen mit.

"In der Nacht waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. Am Donnerstagmorgen wurden sie durch etwa 100 ausgeruhte Kräfte abgelöst", ergänzte der Sprecher. Seit Beginn der Löscharbeiten am Mittwoch seien "bereits rund 700 Einsatzkräfte" mobilisiert worden.

Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig: Insbesondere "Wind, Hanglage und große Mengen Totholz" hätten zu einer "sehr dynamischen Brandausbreitung" geführt. "Durch den Brand geschädigte Bäume stürzten wiederholt um und gefährdeten die Einsatzkräfte", hieß es weiter.

In der Nacht hätten die Feuerwehrleute wegen der Dunkelheit und der Gefahr umstürzender Bäume nur von den Waldwegen aus tätig werden können. Für den Donnerstag wird wegen abnehmender Luftfeuchtigkeit und zunehmender Windböen eine erneute Intensivierung des Waldbrands im Taunus erwartet.