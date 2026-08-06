Waldbrand in Hessen stellt Feuerwehr vor Probleme: Einsatzkräfte in Gefahr
Rheingau-Taunus-Kreis/Bad Schwalbach - Ein Waldbrand im südhessischen Rheingau-Taunus-Kreis stellt die Feuerwehr vor große Herausforderungen! Der Einsatz ist gefährlich: "Durch den Brand geschädigte Bäume stürzten wiederholt um", sagte ein Sprecher.
Von dem Brand zwischen Bad Schwalbach-Hettenhain und Taunusstein-Seitzenhahn sind inzwischen rund 25.000 Quadratmeter Wald betroffen, teilte die Feuerwehr Rheingau-Taunus am Donnerstagmorgen mit.
"In der Nacht waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. Am Donnerstagmorgen wurden sie durch etwa 100 ausgeruhte Kräfte abgelöst", ergänzte der Sprecher. Seit Beginn der Löscharbeiten am Mittwoch seien "bereits rund 700 Einsatzkräfte" mobilisiert worden.
Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig: Insbesondere "Wind, Hanglage und große Mengen Totholz" hätten zu einer "sehr dynamischen Brandausbreitung" geführt. "Durch den Brand geschädigte Bäume stürzten wiederholt um und gefährdeten die Einsatzkräfte", hieß es weiter.
In der Nacht hätten die Feuerwehrleute wegen der Dunkelheit und der Gefahr umstürzender Bäume nur von den Waldwegen aus tätig werden können. Für den Donnerstag wird wegen abnehmender Luftfeuchtigkeit und zunehmender Windböen eine erneute Intensivierung des Waldbrands im Taunus erwartet.
Zweiter "intensiver Waldbrand" bei Bad Schwalbach am Mittwochabend
Das Feuer war am Mittwoch ausgebrochen. Zunächst standen rund 10.000 Quadratmeter Wald in Flammen, doch durch Funkenflug breiteten sich die Flammen rasch aus. Am Mittwochabend waren rund 20.000 Quadratmeter betroffen, Donnerstagmorgen dann etwa 25.000 Quadratmeter.
Zudem brach am Mittwochabend gegen 20 Uhr "ein weiterer intensiver Waldbrand rund vier Kilometer entfernt bei Bad Schwalbach-Fischbach" aus, fügte der Sprecher hinzu. Hier standen rund 10.000 Quadratmeter in Flammen, etwa 100 Feuerwehrleute rückten aus. Am frühen Donnerstagmorgen war dieser zweite Waldbrand gelöscht.
"Es gilt als sehr unwahrscheinlich, dass dieser Brand durch Funkenflug oder andere Auswirkungen des ursprünglichen Waldbrandes entstanden ist", mutmaßte der Sprecher.
Das Feuer zwischen Bad Schwalbach-Hettenhain und Taunusstein-Seitzenhahn wütet hingegen weiter. Die Dauer der Löscharbeiten sei "nicht absehbar". Die Brandursache ist noch völlig unklar.
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