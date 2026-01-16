Nach Anschlag auf Rollstuhl angewiesen: Hanau-Überlebender (†70) verstorben

Hanau - Er hatte den rassistischen Anschlag vom 19. Februar 2020 in Hanau schwer verletzt überlebt - jetzt ist Ibrahim Akkus im Alter von 70 Jahren gestorben, wie die Stadt Hanau mitteilte .

Der Mann war bei dem Anschlag in Hanau im Februar 2020 schwer verletzt worden. © Thomas Frey/dpa

Mit seinem Tod verliere man einen Menschen, dessen Leben durch den rassistischen Terroranschlag in der Stadt auf grausame Weise zerstört worden sei, erklärte Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (66).

"Sein Schicksal zeigt auf schmerzhafte Weise, dass die Tat vom 19. Februar auch über Jahre hinweg Leid verursacht hat. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, der wir unser tief empfundenes Mitgefühl aussprechen", sagte der SPD-Politiker.

Ein 43-jähriger Deutscher hatte im Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst.

Auf den nun verstorbenen Mann hatte der Täter in der Arena-Bar in Hanau-Kesselstadt geschossen. Monatelang musste der Mann damals im Krankenhaus behandelt und mehrfach operiert werden.