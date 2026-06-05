05.06.2026 15:58 Ohne Schicksalsschlag wäre er vermutlich tot: Mashood Khan - vom Kriminellen zum Sozialarbeiter

Mashood Khan wuchs im sozialen Brennpunkt auf, wurde als Jugendlicher straffällig, saß im Gefängnis. Heute ist er Sozialarbeiter. TAG24 hat mit ihm gesprochen.

Von Alice Nägle

Hamburg - Sein Lebenslauf in einem Satz: Vom kriminellen Gangmitglied zum Vorbild. Das ist Mashood Khan aus Norderstedt bei Hamburg. Der 37-Jährige wuchs im sozialen Brennpunkt auf, wurde als Jugendlicher straffällig, saß kurzzeitig im Gefängnis. Heute arbeitet Khan als Sozialarbeiter, um junge Menschen frühzeitig vor einer Eskalation zu bewahren. TAG24 hat mit dem Sohn pakistanischer Migranten gesprochen.

Nach dem Tod seines Vaters hat sich bei Mashood Khan (37) ein Schalter umgelegt. Er holte seinen Schulabschluss nach und studierte Soziale Arbeit. © Mashood Khan/PR Anhand seiner eigenen Erfahrungen will Khan helfen, Jugendlichen aufzeigen, dass ein Ausweg aus der Kriminalität gelingen kann, dass eine Perspektive abseits der Straße existiert. Und das auf seine ganz eigene Weise. Seine Devise: den Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen. Denn er weiß, dass vor allem Kinder von Immigranten verstanden werden wollen. "Ich bin bis heute der Meinung, dass Kinder und Jugendliche meistens nicht einfach 'schuld' sind. Dahinter stecken oft viele Faktoren: das Elternhaus, das Umfeld, Probleme in der Schule oder fehlende Anerkennung. Jedes Kind braucht Lob und Bestätigung. Wenn das fehlt, geraten manche auf die schiefe Bahn." Auf die schiefe Bahn geriet er auch selbst. In seinem Viertel in Norderstedt drehte er krumme Dinger, hatte mit Drogen zu tun und enttäuschte - laut eigenen Angaben - immer wieder seinen Vater, der nach Deutschland gekommen war, um ihm ein besseres Leben zu ermöglichen. Thema Buckelwal "Timmy" sorgt für steigende Nachfrage nach Kinderbüchern Erst mit einem schlimmen Schicksalsschlag veränderte sich das Mindset des 37-Jährigen nachhaltig, gab er zu. Sein Vater kam bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. "Ich glaube, dass ich ohne diesen Schicksalsschlag nicht rausgekommen wäre. Natürlich war das einer der schlimmsten Momente meines Lebens. Aber gleichzeitig war es ein Moment, der mich wachgerüttelt hat. Wenn das nicht passiert wäre, wäre ich heute wahrscheinlich erschossen worden oder im Knast gelandet", so die ehrlichen Worte Khans. Der Verlust habe ihn gezwungen, sein Leben zu hinterfragen und eine Entscheidung zu treffen. Auch deshalb wolle er mit seiner Arbeit mit Jugendlichen vor allem präventiv agieren. Denn: "Muss erst jemand sterben?"

Mashood Khan mit Appell an Friedrich Merz: "Authentische Vorbilder statt Bürokratie!"

Mashood Khan (M.) wuchs als Kind pakistanischer Eltern in Norderstedt bei Hamburg auf. Als Jugendlicher wurde er straffällig und saß kurzzeitig in Untersuchungshaft. © privat Sein Ansatz als Sozialarbeiter sei dabei "konsequent lebensweltorientiert". Im Umgang mit jungen Menschen setze er deshalb auf direkte Sprache, klare Haltung und Beziehung statt Belehrung. "Die Jugendlichen merken sofort, dass ich einer von ihnen bin. Ich habe einen ähnlichen Hintergrund, spreche ihre Sprache, sehe aus wie sie und nehme sie ernst." Statt klassische pädagogische Methoden werde der Hamburger gerne kreativ, erklärte er. "Wenn ich ihnen mit theoretischen Konzepten komme, schalten sie oft ab. Also frage ich: Was wollen wir stattdessen machen? Einen Rap schreiben? Einen Kurzfilm drehen? Darüber entstehen Gespräche über ihr Leben. Man muss Methoden finden, die zu den Jugendlichen passen." Thema Mindestens schon eine Woche tot: "Timmy" soll vor der dänischen Küste liegen bleiben Inzwischen sehen ihn viele als Vorbild. Ein junger Mann habe einmal gesagt: "'Du hast mein Leben gerettet!' Das war ein Moment, der mich sehr berührt hat." Deshalb auch die klare Ansage des 37-Jährigen: "Politiker sollten viel häufiger selbst vor Ort sein. Nicht nur bei offiziellen Terminen, sondern dort, wo die Menschen tatsächlich leben. Sie sollten mit den Jugendlichen sprechen und ihre Lebensrealität kennenlernen." Außerdem brauche es aus seiner Sicht viel mehr Leute wie ihn, um Themen wie Ehre, Männlichkeitsbilder, Gruppendruck, Anerkennung und Perspektivlosigkeit nachhaltig einzugrenzen und Eskalationen zukünftig immer mehr zu verhindern. "Wir müssen die Hürden für qualifizierte Migranten senken. Viele Menschen kommen mit wertvollen beruflichen Erfahrungen nach Deutschland, können diese aber nicht nutzen. Gerade in der sozialen Arbeit könnten solche Menschen eine wichtige Rolle spielen. Ein syrischer oder afghanischer Pädagoge kann oft einen Zugang zu Jugendlichen finden, den andere nicht haben. Sein Appell an Friedrich Merz und Co laute deshalb: "Hört den Menschen vor Ort zu, schafft mehr Möglichkeiten für qualifizierte Migranten und setzt in der Prävention auf authentische Vorbilder statt nur auf bürokratische Lösungen!"

Der Sozialarbeiter hat ein Buch geschrieben, um die Erfahrungen seiner Jugend zu teilen. © Bonifatius Verlag

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