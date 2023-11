1500 Gegendemonstranten stellen sich Pegida und Höcke entgegen

Dresden - Es war wohl eher die Wiederkehr des Gegenprotests: Stellten sich früher den allmontäglichen Pegida-Aufzügen in Dresden sonst nur eine Handvoll Demonstranten entgegen, zogen die Stars der rechten Szene, Björn Höcke (51, AfD) und Andreas Kalbitz (50), am heutigen Montag mehr Gegenprotest als die eigentliche rechtsextreme Demo an.