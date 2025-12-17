 5.286

Glücksfall für Leipzig: Sächsisches Porsche-Werk kriegt noch ein Modell

Porsche wird in seinem Leipziger Werk ein zweites SUV-Modell bauen.

Von Birgit Zimmermann

Leipzig - Porsche wird in seinem Leipziger Werk ein zweites SUV-Modell bauen.

Porsche will neben dem Macan auch ein zweites SUV-Modell in Leipzig fertigen lassen. (Archivfoto)
Porsche will neben dem Macan auch ein zweites SUV-Modell in Leipzig fertigen lassen. (Archivfoto)  © Jan Woitas/dpa

Vorstand und Aufsichtsrat hätten jetzt entschieden, das intern M1 genannte Fahrzeug in dem sächsischen Werk zu produzieren, teilte Porsche mit. Es solle Ende des Jahrzehnts vom Band laufen.

Das neue Modell solle als Verbrenner oder Plug-in-Hybrid auf den Markt kommen. Neben dem Elektro-Macan wird es das zweite Fahrzeug in SUV-Bauart aus Leipzig sein.

"Mit der Vergabe an den Standort Leipzig stärken wir zusätzlich die Wettbewerbsfähigkeit und Flexibilität des Standortes", erklärte Produktionsvorstand Albrecht Reimold.

Werkschef Gerd Rupp sprach von einem starken Signal für Leipzig.

Details zu möglichen Investitionen in das Werk und ein genauerer Zeitplan könnten derzeit nicht genannt werden, hieß es. Aktuell baut Porsche in Leipzig die Modelle Panamera und Macan.

