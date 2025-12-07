"Ja, ich will": Wolfgang Porsche und Gabriela zu Leiningen haben geheiratet

Salzburg/Stuttgart - Wolfgang Porsche (82) hat seine Lebensgefährtin Gabriela zu Leiningen (62) geheiratet. Der 82 Jahre alte Porsche-Aufsichtsratschef und die promovierte Juristin hätten in einer privaten Zeremonie in Salzburg geheiratet, bestätigte ihr Medienanwalt Christian Schertz (52) der Deutschen Presse-Agentur.

Gabriela zu Leiningen (62) und Wolfgang Porsche (82) stehen nach ihrer Hochzeit zusammen. © Albert Moser/Porsche/dpa

Er bat darum, von Nachfragen abzusehen und die Privatsphäre seiner Mandanten zu respektieren.

Porsche hatte im Frühjahr 2023 nach rund vier Jahren Ehe die Scheidung von seiner Ehefrau Claudia eingereicht, für ihn ist es nun die vierte Ehe. Geboren in Stuttgart, lebte Porsche in seiner Kindheit in Zell am See in Österreich, auf dem Hof seines Großvaters Ferdinand, der als Konstrukteur den Grundstein des heutigen Imperiums legte.

Wolfgang Porsche war fünf Jahre alte, als sein Vater "Ferry" den ersten Porsche-Sportwagen 356 auf den Markt brachte - den Vorläufer des legendären 911.

Seine Frau, die 62-jährige Gabriela zu Leiningen, hat ebenfalls eine bewegte Vergangenheit: Sie ist Tochter von Unternehmerin Renate Thyssen-Henne und war einst mit Karim Aga Khan IV. verheiratet, dem Oberhaupt der Glaubensgemeinschaft der Ismailiten.