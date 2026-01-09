 1.103

Gewann das 24-Stunden-Rennen von Le Mans: Motorsport-Ikone stirbt mit 97 Jahren

Rennfahrer-Ikone Hans Herrmann ist tot. Das teilte Autobauer Porsche am Freitag mit. Er gewann das 24-Stunden-Rennen von Le Mans.

Von Martin Gaitzsch

Stuttgart - Trauer bei Autobauer Porsche: Mit 97 Jahren ist Rennfahrer-Ikone Hans Herrmann von uns gegangen.

Rennfahrer-Legende Hans Herrmann posiert hier mit mehr als 90 Jahren vor einem schicken und schnellen Rennwagen.  © Porsche AG

"Die Nachricht über den Tod von Hans Herrmann hat uns alle sehr getroffen", kommentierte Thomas Laudenbach, Leiter Porsche Motorsport.

Herrmann schrieb im Jahr 1970 Geschichte, als er im Porsche 917 beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans gemeinsam mit Richard Attwood siegte.

Im Laufe seiner Karriere errang er mehr als 80 Gesamt- und Klassensiege, die meisten davon für Porsche, zählt zu den erfolgreichsten Fahrern der Nachkriegszeit.

Trotz einiger schwerer Unglücke kam der Motorsportpilot in der Regel glimpflich davon, was ihm den Beinamen "Hans im Glück" einbrachte, schreibt die Deutsche Presse-Agentur (DPA).

Der Rennfahrer hatte zwar eine Ausbildung als Konditor abgeschlossen, widmete sich jedoch dem Motorsport als seiner großen Leidenschaft.

Anlässlich des Mercedes-Aktionstags war der Motorsportpilot 1998 bei strömendem Regen mit einem Silberpfeil unterwegs. (Archivbild)  © Bernd Hanselmann/dpa

Der Verstorbene hinterlässt seine Frau Magdalena, zwei Söhne und einen Enkel.

Er wurde am 23. Februar 1928 geboren und starb am 9. Januar 2026.

Titelfoto: Porsche AG

