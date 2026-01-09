Gewann das 24-Stunden-Rennen von Le Mans: Motorsport-Ikone stirbt mit 97 Jahren

Stuttgart - Trauer bei Autobauer Porsche : Mit 97 Jahren ist Rennfahrer-Ikone Hans Herrmann von uns gegangen.

Rennfahrer-Legende Hans Herrmann posiert hier mit mehr als 90 Jahren vor einem schicken und schnellen Rennwagen. © Porsche AG

"Die Nachricht über den Tod von Hans Herrmann hat uns alle sehr getroffen", kommentierte Thomas Laudenbach, Leiter Porsche Motorsport.

Herrmann schrieb im Jahr 1970 Geschichte, als er im Porsche 917 beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans gemeinsam mit Richard Attwood siegte.

Im Laufe seiner Karriere errang er mehr als 80 Gesamt- und Klassensiege, die meisten davon für Porsche, zählt zu den erfolgreichsten Fahrern der Nachkriegszeit.

Trotz einiger schwerer Unglücke kam der Motorsportpilot in der Regel glimpflich davon, was ihm den Beinamen "Hans im Glück" einbrachte, schreibt die Deutsche Presse-Agentur (DPA).

Der Rennfahrer hatte zwar eine Ausbildung als Konditor abgeschlossen, widmete sich jedoch dem Motorsport als seiner großen Leidenschaft.