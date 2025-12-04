Weitere massive Einsparungen bei Porsche: Neues Zukunftspaket geplant

Stuttgart - Porsche will seinen Sparkurs noch verschärfen und fordert weitgehende Zugeständnisse der Beschäftigten.

Die Volkswagen-Tochter Porsche strebt weitere Einsparungen an. © Marijan Murat/dpa

Die Volkswagen-Tochter strebt in Gesprächen über ein neues Zukunftspaket weitere Einsparungen vor allem im Stammwerk in Zuffenhausen und im Entwicklungszentrum in Weissach an, wie die "Stuttgarter Zeitung" berichtet.

Unter anderem wird die Auslagerung ganzer Betriebsteile und Fahrzeuge in den Raum gestellt.

Geplant sind demnach die Streichung von Einmalzahlungen und Jubiläumsleistungen. Auch bei der Altersvorsorge soll gekürzt werden. Konkret würden ein "Personalabbau im Angestelltenbereich" oder eine "externe Verlagerung von Dienstleistungsumfängen" genannt, zudem eine "Reduzierung der Azubi-Zahlen und bedingte Übernahmegarantie".

Ferner soll es "Anpassungen" beim Homeoffice und der Arbeitszeit sowie eine "Erhöhung der Flexibilität" geben, wie die Zeitungen unter Berufung auf eine ihr vorliegende Auflistung weiter berichteten.

Ein Unternehmenssprecher sagte, die Automobilindustrie stehe vor immensen Herausforderungen und die Wettbewerbsfähigkeit entscheide über die Zukunft von Porsche.

"Dafür müssen wir in allen Bereichen anpacken. Angesichts der veränderten Rahmenbedingungen sind erhebliche Kostenoptimierungen zwingend erforderlich." Darüber spreche man mit der Arbeitnehmerseite im Rahmen eines zweiten Zukunftspakets - "weiterhin vertraulich".