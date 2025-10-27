Zum 70. Hochzeitstag: Rentner gönnen sich ersten eigenen Sportwagen
Großbritannien - Das britische Ehepaar Evans (beide 92) feierte sein 70. Ehejubiläum auf ganz besondere Art und Weise. Die 92-Jährigen gönnten sich anlässlich ihres Hochzeitstages einen nagelneuen Porsche 911 GT3 in dunkelgrüner Optik - ihr erster Porsche überhaupt. Der Kaufpreis des 510 PS schnellen Rennwagens beträgt derzeit schätzungsweise 209.000 Euro.
Statt sich mit Blumen oder einem Restaurantbesuch zu begnügen, entschieden sich die Rentner für etwas Spritzigeres. Nach sieben Jahrzehnten Ehe beschloss das Paar, "mal wieder etwas Neues auszuprobieren", sagten sie gegenüber Porsche.
Auf dem Instagram-Account "porschebournemouth" teilte das Luxus-Unternehmen ein Foto der beiden Rennwagen-Besitzer und schrieb dazu: "Sie beweisen, dass es für neue Abenteuer nie zu spät ist."
Viele Nutzer lobten den Mut der Evans: "So sieht echte Lebensfreude aus – bitte mehr davon", kommentierte ein User unter dem Beitrag.
In weniger als 3,4 Sekunden beschleunigt der Flitzer von 0 auf 100 und zählt somit zu den schnellsten Karossen der Marke. Mit ordentlich PS unter der Haube können die Evans nun ihre lange Ehe gebürtig feiern.
Titelfoto: Fotomontage/Instagram/porschebournemouth