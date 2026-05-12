Klette-Prozess fast am Ende: Ex-RAF-Terroristin will eigenes Plädoyer halten

Verden - Der Prozess gegen die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette (67) wegen schweren Raubes und Verstößen gegen Waffengesetze nähert sich dem Ende.

Daniela Klette (67, M.) will am Dienstag eine eigene Verteidigungsrede halten. - links und rechts ihre Anwälte Lukas Theune und Undine Weyers. © Sina Schuldt/dpa

Nach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft folgen heute weitere Plädoyers von Nebenklage und Verteidigung. Die 67-Jährige will eine eigene Verteidigungsrede halten, wie ihre Anwälte mitteilten.

Die in Berlin festgenommene Deutsche steht seit März 2025 in Niedersachsen vor Gericht. Laut Anklage soll Klette gemeinsam mit ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garweg (57) und Ernst-Volker Staub (72) zwischen 1999 und 2016 maskiert und teils schwer bewaffnet Geldtransporter und Supermärkte überfallen haben.

Tatorte waren demnach Städte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Dabei erbeutete das Trio nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft mehr als 2,7 Millionen Euro. Nach den beiden Männern wird noch gesucht.

Während des Prozesses wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft entschieden, dass fünf Raubüberfälle nicht mehr verfolgt werden. Die Verfahren würden bei einer Verurteilung nicht wesentlich ins Gewicht fallen, hieß es.

Damit geht es letztlich um acht Überfälle in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, bei denen insgesamt mehr als zwei Millionen Euro erbeutet wurden.