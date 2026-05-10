Ängstliche Hündin völlig überfordert vom Alltag: "Maya benötigt kein Mitleid"

Leipzig - Was passiert, wenn Menschen sich die Anschaffung eines Haustiers nicht gründlich genug überlegt haben, sieht man an Hündin Maya. Sie stammt aus dem Auslandstierschutz und ist nun im Leipziger Tierheim gelandet.

Maya ist noch schnell überfordert, braucht Halter mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl. © Tierheim Leipzig

Die schöne Vierbeinerin mit den großen braunen Augen blickt recht traurig in die Kamera, bisher hat die unsichere Maya noch nicht den besten Platz im Leben gefunden.

Die Hündin ist eineinhalb Jahre alt, kommt aus Rumänien und sei im Tierheim abgegeben worden, "da man sich ihre Anschaffung nicht besonders gut überlegt hatte", berichten die Leipziger Tierschützer auf ihrem Instagram-Kanal.

Maya sei überfordert von normalen Abläufen, hat das Hundeleben, wie man es sich in Deutschland vorstellt, sehr wahrscheinlich nie kennengelernt. Selbst von den alltäglichsten Dingen wie An- und Ableinen ist sie überfordert, legt sich ganz flach auf den Boden und hinterlässt dabei nicht selten eine "Angstpfütze".

Deshalb braucht es Menschen in ihrem Leben, die Erfahrung mit unsicheren Hunden, viel Geduld und Fingerspitzengefühl mitbringen.

Dabei gilt vor allem eins: "Maya benötigt kein Mitleid, sondern souveräne Menschen, bei denen die Hündin lernt, dass sie sich nicht selbst kümmern muss, sondern ihr Mensch alles im Griff hat." Es sei also unnötig, sie "in Watte zu packen".