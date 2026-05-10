Ängstliche Hündin völlig überfordert vom Alltag: "Maya benötigt kein Mitleid"
Leipzig - Was passiert, wenn Menschen sich die Anschaffung eines Haustiers nicht gründlich genug überlegt haben, sieht man an Hündin Maya. Sie stammt aus dem Auslandstierschutz und ist nun im Leipziger Tierheim gelandet.
Die schöne Vierbeinerin mit den großen braunen Augen blickt recht traurig in die Kamera, bisher hat die unsichere Maya noch nicht den besten Platz im Leben gefunden.
Die Hündin ist eineinhalb Jahre alt, kommt aus Rumänien und sei im Tierheim abgegeben worden, "da man sich ihre Anschaffung nicht besonders gut überlegt hatte", berichten die Leipziger Tierschützer auf ihrem Instagram-Kanal.
Maya sei überfordert von normalen Abläufen, hat das Hundeleben, wie man es sich in Deutschland vorstellt, sehr wahrscheinlich nie kennengelernt. Selbst von den alltäglichsten Dingen wie An- und Ableinen ist sie überfordert, legt sich ganz flach auf den Boden und hinterlässt dabei nicht selten eine "Angstpfütze".
Deshalb braucht es Menschen in ihrem Leben, die Erfahrung mit unsicheren Hunden, viel Geduld und Fingerspitzengefühl mitbringen.
Dabei gilt vor allem eins: "Maya benötigt kein Mitleid, sondern souveräne Menschen, bei denen die Hündin lernt, dass sie sich nicht selbst kümmern muss, sondern ihr Mensch alles im Griff hat." Es sei also unnötig, sie "in Watte zu packen".
Wer kann Maya ein ruhiges Zuhause bieten, in dem sie sich fühlt?
Ihrem Alter entsprechend ist die hübsche Fellnase sehr aktiv, temperamentvoll, "fast schon hibbelig". Sowohl körperlich als auch geistig muss Maya richtig ausgelastet werden.
"Idealerweise fördert man sie behutsam mit kleinen Herausforderungen, sodass sich ihr Selbstbewusstsein langsam steigern kann", schlägt das Tierheim vor.
Eine ruhige, eher ländliche Wohngegend wäre dafür optimal, die laute Stadt und viele Menschen würden sie überfordern. Da es also nicht zu turbulent zugehen sollte, müsste individuell abgeklärt werden, ob sich ein Haushalt mit Kindern für sie eignet.
Wer Maya gern übernehmen möchte, sollte eine längere Kennenlernphase einplanen, da sie viel Zeit braucht, um sich sicher zu fühlen und Vertrauen zu fassen. Möglich wäre außerdem, sie zu einem souveränen Rüden zu vermitteln, da sie sich mit diesen ersten Erfahrungen nach gut versteht.
Solltet Ihr also ernsthaftes (und wohlüberlegtes) Interesse an der Hündin haben, meldet Euch per E-Mail an [email protected] bei den Tierschützern und schildert ihnen, wie Maya bei Euch leben würde. Vergesst nicht, eine Telefonnummer anzugeben, unter der man Euch kontaktieren kann.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Leipzig