Prozess gegen Ex-RAF-Terroristin Klette: Verteidiger erhebt schwere Vorwürfe

Verden - Die Verteidigung der ehemaligen RAF-Terroristin Daniela Klette hat am Mittwoch die Rahmenbedingungen des Prozesses wegen bewaffneter Raubüberfälle kritisiert.

Nachdem Daniela Klette (67) am Dienstag selbst eine Verteidigungsrede gehalten hat, ergreifen am Mittwoch ihre Verteidiger Lukas Theune und Undine Weyers (nicht im Bild) das Wort. © Sina Schuldt/dpa

"Wir verhandeln faktisch in einem Terrorismusverfahren", kritisierte ihr Anwalt in seinem Plädoyer vor dem Landgericht Verden.

Er begründete das mit den hohen Sicherheitsvorkehrungen, dem Sondergerichtssaal und dem Transport seiner Mandantin zwischen Haftanstalt und Gericht in einem Konvoi aus gepanzerten Polizeifahrzeugen. "Das hat mit Verlaub mit einem normalen Raubverfahren nichts zu tun", sagte der Verteidiger.

Er kritisierte, der Vorsitzende Richter sei speziell für den Fall ausgesucht worden. Auch das sei bei einem "normalen Raubverfahren" nicht üblich.

Der Verteidiger erklärte, dass das Gericht während des Verfahrens seiner Überzeugung nach gegen diverse Gesetze und Richtlinien verstoßen habe.