Prozess gegen RAF-Terroristin Klette auf der Zielgeraden: Plädoyers erwartet

Verden/Berlin - Im Prozess gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette (67) wegen Raubüberfällen sollen die Plädoyers beginnen.

Der Prozess gegen Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette (67) nähert sich seinem Ende. © Sina Schuldt/dpa

Die Staatsanwaltschaft wird am Dienstag (10 Uhr) ihren Schlussvortrag halten, wie das Landgericht Verden ankündigte. Voraussetzung ist, dass keine weiteren Beweisanträge gestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft wirft Klette vor, gemeinsam mit den ehemaligen RAF-Terroristen Burkhard Garweg (57) und Ernst-Volker Staub (72) Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein überfallen zu haben.

Laut Anklage soll das Trio zwischen 1999 und 2016 mehr als 2,7 Millionen Euro erbeutet haben, um sein Leben im Untergrund zu finanzieren.