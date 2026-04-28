Prozess gegen RAF-Terroristin Klette auf der Zielgeraden: Plädoyers erwartet
Von Mirjam Uhrich
Verden/Berlin - Im Prozess gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette (67) wegen Raubüberfällen sollen die Plädoyers beginnen.
Die Staatsanwaltschaft wird am Dienstag (10 Uhr) ihren Schlussvortrag halten, wie das Landgericht Verden ankündigte. Voraussetzung ist, dass keine weiteren Beweisanträge gestellt werden.
Die Staatsanwaltschaft wirft Klette vor, gemeinsam mit den ehemaligen RAF-Terroristen Burkhard Garweg (57) und Ernst-Volker Staub (72) Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein überfallen zu haben.
Laut Anklage soll das Trio zwischen 1999 und 2016 mehr als 2,7 Millionen Euro erbeutet haben, um sein Leben im Untergrund zu finanzieren.
Ermittler nahmen Daniela Klette im Februar 2024 in ihrer Berliner Wohnung fest, von Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub fehlt weiter jede Spur.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa