Prozess gegen RAF-Terroristin Klette: Das fordert der Opferanwalt

Schwer bewaffnete Polizisten haben am Dienstagmorgen das Gerichtsgebäude abgesichert. © Sina Schuldt/dpa

Die Nebenklage im Prozess gegen die ehemalige RAF-Terroristin hofft auf ein ruhiges Verfahren. Aus seiner Sicht wäre eine möglichst emotionslose Verhandlung gut, sagte Opferanwalt Steffen Hörning am ersten Prozesstag in Celle.

"Wir verhandeln Tatvorwürfe, die tausendfach pro Jahr in diesem Land stattfinden und von daher, finde ich, muss man so ein bisschen durchatmen und der Sache wieder den Rahmen geben, den sie meines Erachtens verdient hat." Von der Berichterstattung über die besondere Angeklagte solle man sich lösen. "Am Ende ist es für mich ein Verfahren wie jedes andere."

Die Staatsanwaltschaft wirft der 66 Jahre alten Angeklagten versuchten Mord, unerlaubten Waffenbesitz sowie versuchten und vollendeten schweren Raub vor.

Die Deutsche soll gemeinsam mit Komplizen zwischen 1999 und 2016 Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein überfallen haben, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren.

Bei den Taten sollen sie mehr als 2,7 Millionen Euro erbeutet haben. Laut Anklage bedrohten sie ihre Opfer mit Schusswaffen oder Elektroschockern. Klette soll den Angaben nach meist die Fahrerin des Fluchtautos gewesen sein.