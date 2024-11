170 Anhänger bei spontaner Reichsbürger-Demo: Polizei in Alarmbereitschaft

Heiligenstadt - Am Samstag haben sich rund 170 Anhänger der Reichsbürger-Szene zu einer Demo in Heiligenstadt (Kreis Eichsfeld) getroffen.

Die spontane Versammlung ging laut Polizeiangaben ohne große Vorkommnisse über die Bühne. (Symbolfoto) © Heiko Rebsch/dpa

Wie die Polizei erklärte, verlief die Versammlung friedlich und wurde nach rund zwei Stunden, gegen 15 Uhr, wieder beendet.

Ursprünglich wollten sich im Ortsteil Siemerode rund 400 Anhänger aus der Reichsbürger-Szene im dortigen Gemeindesaal treffen. Die Stadtverwaltung hatte das Treffen jedoch untersagt. Zuvor war eine Anmietung des Gemeindesaals seitens des Veranstalters fehlgeschlagen.

Die Polizei war dennoch in Alarmbereitschaft und führte an dem Samstag engmaschige Kontrollen in Heiligenstadt durch.