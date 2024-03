Hunderte Schusswaffen bei mutmaßlichem Reichsbürger (56) sichergestellt

Die geplante Durchsuchung der Polizei war erfolgreich. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Die Razzia fand am 14. März in Aldingen statt, wie die Polizei Konstanz sowie die Staatsanwaltschaft Rottweil am Montag bekannt gaben.

Zuvor hatte der Verwaltungsgerichtshof Mannheim einen Durchsuchungsbeschluss gegen den gewerblichen Waffenhändler (56) erwirkt.

Bei dem mutmaßlichen Reichsbürger wurden demnach mehrere Hundert Schusswaffen, Waffenteile und Munition gefunden.

Die Polizei geht davon aus, dass Verstöße gegen das Waffengesetz, Kriegswaffenkontrollgesetz und Sprengstoffgesetz vorliegen.