Razzia bei Reichsbürger-Bäckerei in Dresden: Polizei macht Geschäftsräume dicht

Dresden - Fast drei Jahre konnte der "König von Deutschland" Peter Fitzek (57) sein Unwesen in Dresden treiben: In der Laubegaster Bäckerei Franke hatte er seine "Gemeinwohlkasse", eine Reichsbürgerbank, einrichten lassen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) untersagte das mehrfach. Mit Zwang wurde das nun am Donnerstag durchgesetzt.