Reichsbürger-Prozess: Erwartete Reuß-Gruppe weltweite Militär-Revolte?

Heinrich XIII. Prinz Reuß (72) ist der Hauptangeklagte im Prozess gegen eine mutmaßliche "Reichsbürger"-Gruppe in Frankfurt am Main. © Helmut Fricke/dpa

Der Generalbundesanwalt (GBA) wirft Malsack-Winkemann unter anderem vor, andere Angeklagte in den Bundestag eingeschleust und mit diesen die Gebäude ausgekundschaftet zu haben. Die heute 60-Jährige soll dem sogenannten Rat der Vereinigung angehört haben.

Die Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß plante laut GBA eine bewaffnete Stürmung des Bundestags, um Abgeordnete festzunehmen und einen Systemsturz herbeizuführen.

In Frankfurt am Main wird neun Beschuldigten vorgeworfen, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein beziehungsweise diese unterstützt zu haben. Mit zwei parallel laufenden Verfahren in München und Stuttgart müssen sich insgesamt 26 mutmaßliche Verschwörer in dem Komplex verantworten.

Bis zum Urteil gilt für die Beschuldigten die Unschuldsvermutung.