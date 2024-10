Terror-Prozess gegen Reichsbürger-Prinz: Putin als Zeuge?

Frankfurt am Main - Briefe nach Russland, Sitzungsprotokolle, Fantasieausweise: Im Terror-Prozess um die mutmaßliche Reichsbürger-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß (72) stehen aktuell Dokumente im Blickpunkt, die in Büro und Haus des Hauptbeschuldigten sichergestellt wurden. Weil es in einigen davon um Kontakte nach Russland geht, schlugen Verteidiger dem Gericht vor, Präsident Wladimir Putin (72) als Zeugen zu laden.