Deutschlandticket sorgt für Flixbus-Flaute: So reagiert der Fernbus-Anbieter

Flixbus hat aufgrund sinkender Fahrgastzahlen das Angebot auf manchen Strecken gekürzt.

Dem Fernbus-Riesen macht die billige Konkurrenz auf Schienen inzwischen massiv zu schaffen.



Seit der Einführung des günstigen ÖPNV-Tickets gingen die Fahrgastzahlen im Fernbusverkehr runter, erklärte ein Flixbus-Sprecher der "Rheinischen Post".

Vor allem in Großstädten und typischen Tourismusregionen wie Nord- und Ostsee lasse die Nachfrage nach. Betroffene Strecken, etwa von Hamburg an die Küste, würden daher bereits nicht mehr so stark befahren.

"Wir haben das Angebot auf entsprechenden Linien ausgedünnt", so der Sprecher weiter.

Flixbus hofft jetzt auf eine Integration in das Deutschlandticket.