Europäische Airline bietet einmalige Reise an: "Ziel unbekannt"

"Ich bin begeistert von diesem innovativen Konzept, und ich bin zuversichtlich, dass genau wie ich viele Reisende von der Idee eines unbekannten Reiseziels begeistert sind", erklärte Paul Verhagen von SAS in einer Mitteilung. Ihm zufolge registrierten sich allein in den ersten Stunden der Aktion mehr als 1000 Kunden der Fluggesellschaft zu der Aktion. Wer am Ende dabei sein darf, wird jetzt das Los entscheiden.

Im Netz kündigte die Airline lediglich an, dass es sich nicht um einen Langstreckenflug handelt und dieser in Kopenhagen startet. Alles andere bleibt bis zuletzt offen.

Am 5. April hebt eine Scandinavian-Maschine zu einem unbekannten Ziel ab. Vermutlich nur die Piloten werden zum Start wissen, wohin es geht. © Adrian DENNIS/AFP

Für die besondere Aktion anmelden konnte man sich nur, wenn man ein Kundenkonto bei "EuroBonus" besitzt, dem Bonusprogramm von Scandinavian Airlines.

Weil derart viele Interessierte die Chance ergriffen, wurde die Möglichkeit zur Anmeldung inzwischen geschlossen.

Doch SAS verrät noch immer nicht, wohin es geht. Für die Glücklichen, die am 5. April in Kopenhagen in das Flugzeug steigen dürfen, bleibt es also weiterhin spannend.