Hamburg Airport: Wohin fliegen die Norddeutschen zu Weihnachten?
Hamburg - Dem norddeutschen tristen Wetter entfliehen und dafür in die Sonne oder in den Schnee fliegen - wohin die Hamburger und Schleswig-Holsteiner zur Weihnachtszeit am liebsten reisen.
Die norddeutschen Weihnachtsferien beginnen in diesem Jahr besonders früh. Bereits ab dem 17. Dezember haben Schüler in Hamburg frei. Schleswig-Holsteiner können ab dem 19. Dezember in die Weihnachtsferien starten.
Der Hamburg Airport erwartet in den nächsten drei Wochen bis zu 42.000 Passagiere pro Tag. Laut dem Hamburger Flughafen sind die beliebtesten Reisetage Freitag und Sonntag in dieser Woche.
Besonders begehrt seien zur trüben Winterzeit Reiseziele in der Sonne wie die Kanaren, Ägypten oder Urlaubsorte am Arabischen Golf.
Andere wiederum wünschen sich weiße Weihnachten. Diese Reisenden zieht es in den Schnee: Klassische Skiziele seien Klagenfurt, Bozen, Salzburg und Innsbruck.
Doch auch Urlaubsorte wie Rovaniemi (Finnland) und Tromsö (Norwegen) ziehen Norddeutsche in den Bann, die Weihnachtsdörfer in Schneelandschaften besuchen wollen.
Shops im Hamburger Flughafen auch an Feiertagen geöffnet
Ein Last-Minute-Geschenke-Tipp zum Abschluss: Der Hamburg Airport informiert darüber, dass alle Shops des Flughafens auch an den Weihnachtstagen sowie am Neujahrstag geöffnet haben. Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar haben die Geschäfte von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Am Heiligabend und Silvester können Passagiere im Sicherheitsbereich von 8 bis 14 Uhr shoppen gehen.
Im öffentlichen Bereich haben die Läden an diesen Tagen ab 9 Uhr geöffnet.
Titelfoto: Bildmontage: Hamburg Airport/Oliver Sorg,123RF/esinel, 123RF/springmood