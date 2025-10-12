Fahrbahn kaputt! Autobahn in NRW wegen Sanierung acht Monate voll gesperrt

Düsseldorf/Monheim – Die A59 bei Düsseldorf wird ab kommendem Mittwoch (15. Oktober) in Richtung Leverkusen voll gesperrt.

Aufgrund einer aufwendigen Fahrbahnsanierung wird die A59 bei Düsseldorf für acht Monate voll gesperrt. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Wie die Autobahn GmbH mitteilte, wird die Autobahn ab 21 Uhr zunächst zwischen dem Autobahndreieck Düsseldorf-Süd und der Anschlussstelle Richrath dicht gemacht.

Fünf Tage später, am 20. Oktober, wird die Sperrung bis zur Anschlussstelle Monheim ausgeweitet.

Die Bauarbeiten sollen rund acht Monate dauern. Die Betonplatten-Fahrbahn ist in einem schlechten Zustand und wird saniert.

Ursprünglich hatte die Autobahn GmbH geplant, mit dem Projekt erst zu beginnen, wenn die Bauarbeiten auf der parallel verlaufenden A3 abgeschlossen sind.

Der Verkehr wird großräumig über die A3 und die A542 umgeleitet. Laut Autobahn GmbH sollen Bedarfsampeln und angepasste Verkehrsführungen auf den Umleitungsstrecken für einen möglichst reibungslosen Verkehrsfluss sorgen.