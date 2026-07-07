Heißer Urlaubsflirt? Hier in Deutschland leben besonders sympathische Menschen

München - Wenn es um Urlaubsflirts geht, bleiben die Deutschen überraschenderweise gerne im eigenen Land, denn hier leben besonders attraktive Flirtpartner.

Die Deutschen flirten gerne im Urlaub und schauen sich dabei auch direkt vor der eigenen Haustür um. (Symbolbild) © nd3000/123RF

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Norstat im Auftrag des Magazins Playboy zeigt, dass jeder vierte Mann und 13 Prozent der Frauen im Sommerurlaub in besonderer Flirt-Laune sind.

In der Spitzengruppe der heißen Flirts sind die eigenen Landsleute: Fast die Hälfte der Befragten sieht die Deutschen als attraktive und sexuell aufgeschlossene Menschen.

Besser schneiden nur noch die Einwohner Italiens (58 Prozent), Schwedens (57 Prozent) und Spaniens (55 Prozent) ab.

Auf nationaler Ebene hinterlassen vor allem die Landsleute im Norden der Republik einen guten Eindruck: Mehr als jeder fünfte Deutsche schätzt die Gesellschaft der Bewohner der Nordseeküste und -inseln, 21 Prozent der befragten Frauen und Männer finden, dass im Norden die "nettesten Deutschen" leben.