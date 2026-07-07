Heißer Urlaubsflirt? Hier in Deutschland leben besonders sympathische Menschen
München - Wenn es um Urlaubsflirts geht, bleiben die Deutschen überraschenderweise gerne im eigenen Land, denn hier leben besonders attraktive Flirtpartner.
Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Norstat im Auftrag des Magazins Playboy zeigt, dass jeder vierte Mann und 13 Prozent der Frauen im Sommerurlaub in besonderer Flirt-Laune sind.
In der Spitzengruppe der heißen Flirts sind die eigenen Landsleute: Fast die Hälfte der Befragten sieht die Deutschen als attraktive und sexuell aufgeschlossene Menschen.
Besser schneiden nur noch die Einwohner Italiens (58 Prozent), Schwedens (57 Prozent) und Spaniens (55 Prozent) ab.
Auf nationaler Ebene hinterlassen vor allem die Landsleute im Norden der Republik einen guten Eindruck: Mehr als jeder fünfte Deutsche schätzt die Gesellschaft der Bewohner der Nordseeküste und -inseln, 21 Prozent der befragten Frauen und Männer finden, dass im Norden die "nettesten Deutschen" leben.
Auf Platz zwei landeten die Bewohner der Großstadtregionen Hamburg und Köln (je 17 Prozent), gefolgt von Menschen aus dem Allgäu (14 Prozent), dem Schwarzwald (13 Prozent) und vom Bodensee (12 Prozent).
Im Kontrast dazu ist sich die Mehrheit der Befragten (60 Prozent) einig: Landschaftlich am schönsten ist es im Süden Deutschlands. Wer auf einen Urlaubsflirt aus ist, muss also wohl einen Kompromiss eingehen.
Das Meinungsforschungsinstitut Norstat befragte 1015 repräsentativ ausgewählte Frauen und Männer in Deutschland.
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