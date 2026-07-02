Sommerferien starten: Zu diesen Urlaubsorten fliegen die Norddeutschen am liebsten
Hamburg - Die Sommerferien stehen vor der Tür: Doch wohin zieht es die Norddeutschen in der wärmsten Zeit des Jahres und welches Reiseziel wird neu ab Hamburg Airport geflogen?
Während die Sommerferien in Hamburg am 9. Juli beginnen, steht Schleswig-Holstein schon in den Startlöchern - die Nordlichter können bereits ab dem 4. Juli in den Urlaub starten.
Gerade in den ersten Tagen der Sommerferien wird das auch am Hamburg Airport zu spüren sein: Täglich werden bis zu 55.000 Fluggäste erwartet, teilte der Hamburger Flughafen mit. Rund 370 Starts und Landungen sind geplant.
Über den gesamten Zeitraum der Sommerferien hinweg rechnet der Hamburger Flughafen mit rund zwei Millionen Reisenden. Damit würde die Nachfrage auf einem ähnlich hohen Niveau wie im vergangenen Jahr liegen.
Ab Hamburg Airport können Reiselustige mit 120 Direktzielen in über 40 Länder fliegen.
Wohin reisen die Norddeutschen in den Sommerferien?
Doch wo soll es im Sommer hingehen? Für die Norddeutschen stehen besonders die klassischen Urlaubsziele am Mittelmeer im Mittelpunkt.
Deutschlands Lieblingsinsel Mallorca wird bis zu 71 Mal in der Woche angeflogen. Die türkische Küstenstadt Antalya liegt mit rund 45 Flügen wöchentlich auf Platz 2.
Der Sommerflugplan am Hamburg Airport hat auch ein neues Reiseziel am Start: Reisende können nun direkt nach Bodrum an die türkische Südwestküste fliegen.
Zu den Sommer-Klassikern gehört ab Hamburg außerdem Griechenland mit seinen Inseln. Immer beliebter würden auch Reiseziele wie Podgorica (Montenegro) und Tirana (Albanien) werden.
Noch bis Ende Oktober öffnen die Terminals am Hamburg Airport bereits ab 3.15 Uhr. Die Sicherheitskontrolle sowie die "Slot & Fly-Lane" sind für Fluggäste dann schon ab 3.30 Uhr geöffnet.
Titelfoto: Bildmontage: Hamburg Airport/Oliver Sorg, Clara Margais/dpa, Emrah Gurel/AP/dpa