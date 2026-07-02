Sommerferien starten: Zu diesen Urlaubsorten fliegen die Norddeutschen am liebsten

Hamburg - Die Sommerferien stehen vor der Tür: Doch wohin zieht es die Norddeutschen in der wärmsten Zeit des Jahres und welches Reiseziel wird neu ab Hamburg Airport geflogen?

Am Hamburger Flughafen werden in den Sommerferien täglich bis zu 55.000 Gäste erwartet. (Symbolbild) © Hamburg Airport/Oliver Sorg

Während die Sommerferien in Hamburg am 9. Juli beginnen, steht Schleswig-Holstein schon in den Startlöchern - die Nordlichter können bereits ab dem 4. Juli in den Urlaub starten.

Gerade in den ersten Tagen der Sommerferien wird das auch am Hamburg Airport zu spüren sein: Täglich werden bis zu 55.000 Fluggäste erwartet, teilte der Hamburger Flughafen mit. Rund 370 Starts und Landungen sind geplant.

Über den gesamten Zeitraum der Sommerferien hinweg rechnet der Hamburger Flughafen mit rund zwei Millionen Reisenden. Damit würde die Nachfrage auf einem ähnlich hohen Niveau wie im vergangenen Jahr liegen.

Ab Hamburg Airport können Reiselustige mit 120 Direktzielen in über 40 Länder fliegen.