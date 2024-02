Hier winken knapp 10.000 Euro für eine Woche Urlaub auf einer einsamen Insel

Bei einem Gewinnspiel kannst Du jetzt eine Reise auf eine einsame Insel gewinnen. © Unsplash/Kristina Delp

Eine Woche Urlaub in der Idylle, Flüge für lau und knapp 10.000 Euro on top – klingt das nicht traumhaft?

Um in den Genuss dieses Reise-Pakets zu kommen, muss man lediglich eine Frage mit maximal 120 Zeichen beantworten. Das ist gar nicht mal so viel: Im Schnitt handelt es sich um gerade einmal 17 Wörter.

Doch die Frage ist nicht ganz ohne. Weil das Gewinnspiel von den Entwicklern des Internetbrowsers Opera veranstaltet wird, wollen die Sponsoren wissen, was für Dich dafür sorgen würde, so gelassen zu bleiben, dass Du nicht Deinen Computer anschreist - also "so wie ein Mönch", wie es in der Beschreibung heißt.

Hintergrund dieser speziellen Frage ist, dass auf der Insel des Reiseziels – Bjarnarey heißt sie und liegt südlich kurz vor Island – vor einigen Jahren der neue Browser entwickelt wurde. "Vor sieben Jahren schickte Opera Valgardur Hlödversson nach Bjarnarey, die einsamste Insel der Erde, um über die grundlegenden Prinzipien des digital erleuchteten Surfens zu meditieren", so Opera.

Und weiter: "Jetzt sucht Opera einen neuen Guru, das könntest Du sein. Trete eine Reise für 7 Tage an und verdiene damit 10.000 US-Dollar."