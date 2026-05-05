Auch Deutscher gestorben: Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff vermutlich von Mensch zu Mensch übertragen!

Kap Verde - Nach dem tödlichen Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik geht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von einer Übertragung von Mensch zu Mensch aus.

Seit dem Ausbruch des Virus auf der "MV Hondius" weigern sich die Behörden, die restlichen Passagiere an Land zu lassen. © - / AFP

"Wir vermuten, dass es bei sehr engem Kontakt eine Übertragung von Mensch zu Mensch gibt", sagte die WHO-Epidemiespezialistin Maria Van Kerkhove am Dienstag in Genf. Der erste auf dem Schiff erkrankte Passagier habe sich vermutlich infiziert, bevor er an Bord gegangen sei.

Drei Passagiere des Kreuzfahrtschiffs "MV Hondius" waren nach einem Hantavirus-Ausbruch gestorben, darunter ein Deutscher. Bei zwei der Todesopfer wurde das Virus inzwischen durch Labortests nachgewiesen, zudem gibt es laut WHO fünf weitere mutmaßliche Hantavirus-Fälle.

Ein schwer kranker Patient wird in Südafrika auf der Intensivstation behandelt, drei weitere haben leichtere Symptome und befinden sich laut WHO weiterhin an Bord des vor der Küste der Kapverden liegenden Schiffs.

Die Behörden von Kap Verde weigern sich, die Passagiere an Land zu lassen.