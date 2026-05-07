"Vasco da Gama" muss länger in Werft bleiben: Beliebte Kreuzfahrt vor Absage

Hamburg - Schlechte Nachrichten für Kreuzfahrt -Fans! Nach einer Pannenserie während einer Weltreise muss das Schiff "Vasco da Gama" repariert werden. Das hat Folgen für weitere Kreuzfahrten, aber auch den Hamburger Hafengeburtstag .

Das Kreuzfahrtschiff "Vasco da Gama" muss aufgrund von Reparaturarbeiten seinen Besuch in Hamburg während des Hafengeburtstages absagen. © Bodo Marks/dpa

Eigentlich sollte die "Vasco da Gama" am Samstag von Hamburg aus in Richtung britischer Inseln in See stechen, doch das Kreuzfahrtschiff hängt derzeit in einer Werft in der Bretagne fest.

Wie Betreiber Nicko Cruises mitteilte, dauern die Reparaturarbeiten im Trockendock von Brest länger an als geplant: "Heute erhielten wir die Information von unserer Partner-Reederei, dass die erforderlichen Arbeiten trotz intensivster Anstrengungen mehr Zeit in Anspruch nehmen als ursprünglich prognostiziert."

Grund für die Arbeiten sind mehrere Pannen, die während der Weltreise 2025/26 passierten. Zunächst bremste ein Defekt am steuerbordseitigen Verstellpropeller das Schiff stark aus, sodass es mehrere Häfen nicht mehr anlaufen konnte.

Dadurch musste die Weltreise, die eigentlich am 1. Mai in Hamburg hätte enden sollen, bereits am 25. April abgebrochen werden. Endpunkt war nun Lissabon.

Zudem musste das Kreuzfahrtschiff aufgrund des Iran-Krieges einen großen Umweg in Kauf nehmen und fuhr nicht durch das Rote Meer. Stattdessen ging es über Mauritius und südlich um Afrika herum.