Ärger bei Kreuzfahrt: Junge Frauen liefern sich wilde Schlägerei am Büfett

Innerhalb von Sekunden schaukelte sich der Streit am Büfett hoch: Stühle flogen! © Montage: YouTube/Nick R

Ärger an Bord der Carnival Paradise.

Ein Video hielt den Moment fest, als eine Auseinandersetzung zwischen Passagieren völlig aus dem Ruder lief.

Darin zu sehen: Am Büfett geraten zwei Gruppen junger Frauen in Streit. Doch was als verbale Auseinandersetzung beginnt, schaukelt sich schnell hoch. Plötzlich fliegen Stühle. Die Frauen ziehen sich an den Haaren. Dann verlagert sich der Kampf auf den Boden. Schließlich gelingt es der Security, den Streit zu schlichten.

Verletzt wurde dem Vernehmen nach niemand. Die Schlägerinnen wurden von Kreuzfahrt-Anbieter Carnival Cruises auf die schwarze Liste gesetzt, sie erhielten Hausverbot.