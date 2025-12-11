AIDA spendet 4700 Möbel: Wo Stühle, Sofas und Co. ein neues Zuhause finden
Hamburg - Aus Alt mach Neu: AIDA Cruises spendet aussortierte Möbelstücke, die woanders ein zweites Leben erhalten.
Über 4700 Möbelstücke von der "AIDAluna" werden an soziale Einrichtungen ausgehändigt. Das Kreuzfahrtschiff wurde aufgrund des flottenweiten Modernisierungsprogramms "Evolution" in der französischen Werft Chantier Naval in Marseille modernisiert, teilte AIDA Cruises mit.
Der Hamburger Verein "DER HAFEN HILFT!" organisierte die Weitergabe der Möbel an gemeinnützige Einrichtungen.
Die Möbel der "AIDAluna", darunter vor allem Sessel, Stühle und Sofas, wurden von Hamburg aus in Norddeutschland bis ins Ahrtal weiterverteilt.
Gerade gastronomische Betriebe, die bis heute unter den Folgen der Flut leiden, könnten ihre beschädigte Einrichtung vollständig ersetzen, so AIDA Cruises.
Möbel der "AIDAluna" gelangen bis in die Ukraine
Während die "AIDAluna" sieben Wochen in der Werft lag, wurden technische Neuerungen umgesetzt und ganze Bereiche des Schiffes komplett modernisiert sowie neu möbliert.
Unter anderem half der Partner Daimler Truck, die Möbel zu transportieren, indem er Mitarbeiter als Fahrer stellte, um die Güter nach Hamburg und an die ukrainische Grenze zu transportieren.
Über 50 Hilfsprojekte aus ganz unterschiedlichen Bereichen bekamen Mobiliar von der "AIDAluna", wie zum Beispiel Kinder- und Jugendeinrichtungen, Tagesaufenthaltsstätten und Wohnprojekte für benachteiligte Menschen.
Auch Einrichtungen in der Ukraine erhielten einen Teil der Möbelspenden.
Titelfoto: Aida Cruises