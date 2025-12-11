AIDA spendet 4700 Möbel: Wo Stühle, Sofas und Co. ein neues Zuhause finden

Hamburg - Aus Alt mach Neu: AIDA Cruises spendet aussortierte Möbelstücke, die woanders ein zweites Leben erhalten.

Das alte Mobiliar der "AIDAluna" bekommt ein neues Zuhause in einer sozialen Einrichtung. © Aida Cruises

Über 4700 Möbelstücke von der "AIDAluna" werden an soziale Einrichtungen ausgehändigt. Das Kreuzfahrtschiff wurde aufgrund des flottenweiten Modernisierungsprogramms "Evolution" in der französischen Werft Chantier Naval in Marseille modernisiert, teilte AIDA Cruises mit.

Der Hamburger Verein "DER HAFEN HILFT!" organisierte die Weitergabe der Möbel an gemeinnützige Einrichtungen.

Die Möbel der "AIDAluna", darunter vor allem Sessel, Stühle und Sofas, wurden von Hamburg aus in Norddeutschland bis ins Ahrtal weiterverteilt.

Gerade gastronomische Betriebe, die bis heute unter den Folgen der Flut leiden, könnten ihre beschädigte Einrichtung vollständig ersetzen, so AIDA Cruises.