AIDA streicht Insel-Stopp: Kreuzfahrtschiff muss sich auf Sturm gefasst machen

Hamburg - So hatten sich das die Passagiere sicher nicht vorgestellt! Wegen zu schlechter Wetterbedingungen und starken Windes musste die " AIDAdiva " einen geplanten Aufenthalt auslassen.

Die "AIDAdiva" ist aktuell auf AIDA-Weltreise. (Archivbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Die AIDA-Weltreise startete im November in Hamburg, bevor das Schiff mit dem Kussmund in Richtung Hawaii und Südkorea unterwegs war. Momentan befindet sich die "AIDAdiva" in Asien.

Ursprünglich hätte das Kreuzfahrtschiff am Dienstag die japanische Insel Amami Oshima anlaufen sollen, doch widrige Wetterbedingungen machten der Reise einen Strich durch die Rechnung - so lauten die Informationen von Kreuzfahrt Aktuelles.

Schon einen Tag zuvor informierte der Kapitän die Passagiere, dass starker Wind erwartet werde und deswegen ein Anlegen nicht garantiert werden könne.

Vorab war die "AIDAdiva" in den japanischen Häfen Tokio, Shimizu und Kobe zu Gast.