Zwei medizinische Notfälle auf AIDA-Kreuzfahrtschiff! Umkehr bei Weltreise
Hamburg/Honolulu - So hatten sich das die Urlauber sicher nicht vorgestellt! Zwei medizinische Notfälle auf der "AIDAdiva" zwangen das Kreuzfahrtschiff zum Umdrehen.
Aktuell ist das AIDA-Kreuzfahrtschiff auf Weltreise: In Hamburg startete die Reise am 10. November und dort soll sie planmäßig auch wieder enden.
Als das Kussmundschiff allerdings am ersten Tag des neuen Jahres von Hawaii nach Südkorea startete, kam es nicht weit. Denn gleich zwei medizinische Notfälle an Bord sorgten für die Rückkehr des Schiffes nach Honolulu, heißt es von Kreuzfahrt Aktuelles.
Die AIDAdiva befand sich auf dem ersten von zehn Seetagen, deswegen hatte sich das Schiff noch nicht allzu weit von Hawaii entfernt.
Jedoch war das Kreuzfahrtschiff schon so weit von dem US-Bundesstaat entfernt, dass ein Rettungshubschrauber oder ein Bootseinsatz von Land aus nicht infrage kamen.
Da die AIDAdiva das nächste Land in der vorgesehenen Fahrtrichtung erst in mehreren Tagen erreicht hätte, blieb diese Option auch ausgeschlossen.
Dritter Stop der AIDAdiva in Hawaii: Route ändert sich
Deshalb drehte das Kreuzfahrtschiff wieder um und nahm Kurs auf Hawaii.
Inzwischen wurden die Patienten in Honolulu dem lokalen medizinischen Personal übergeben, um die bestmögliche Versorgung zu erhalten.
Ungefähr eine Stunde hatte der Zwischenstopp gedauert. Danach nahm das Kreuzfahrtschiff wieder Fahrt in Richtung Südkorea auf.
Die ungeplante Rückkehr nach Hawaii wirkt sich auf die weitere Reiseroute aus. Eigentlich hätte die AIDA am 11. Januar Busan erreichen sollen.
Aktuell soll das Kreuzfahrtschiff den Hafen von Busan erst am 12. Januar erreichen, dadurch entfällt eine Nacht der Liegezeit in der südkoreanischen Stadt. Durch diese Veränderung würde der reguläre Reiseverlauf wieder aufgeholt werden.
Die AIDAdiva war auf ihrer aktuellen Weltreise insgesamt dreimal auf Honolulu: am 26. Dezember aufgrund eines technischen Stopps, für die Silvesternacht vom 31. Dezember zum 1. Januar und zuletzt für die medizinischen Notfälle am 2. Januar.
Bis das Kreuzfahrtschiff am 23. März wieder im Hamburger Hafen anlegt, wird die es noch verschiedene Häfen in Asien, im Indischen Ozean und im Süden von Afrika besuchen.
