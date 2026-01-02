Zwei medizinische Notfälle auf AIDA-Kreuzfahrtschiff! Umkehr bei Weltreise

Hamburg/Honolulu - So hatten sich das die Urlauber sicher nicht vorgestellt! Zwei medizinische Notfälle auf der "AIDAdiva" zwangen das Kreuzfahrtschiff zum Umdrehen.

Die "AIDAdiva" startete ihre Weltreise in Hamburg. (Archivbild) © Jens Büttner/dpa

Aktuell ist das AIDA-Kreuzfahrtschiff auf Weltreise: In Hamburg startete die Reise am 10. November und dort soll sie planmäßig auch wieder enden.

Als das Kussmundschiff allerdings am ersten Tag des neuen Jahres von Hawaii nach Südkorea startete, kam es nicht weit. Denn gleich zwei medizinische Notfälle an Bord sorgten für die Rückkehr des Schiffes nach Honolulu, heißt es von Kreuzfahrt Aktuelles.

Die AIDAdiva befand sich auf dem ersten von zehn Seetagen, deswegen hatte sich das Schiff noch nicht allzu weit von Hawaii entfernt.

Jedoch war das Kreuzfahrtschiff schon so weit von dem US-Bundesstaat entfernt, dass ein Rettungshubschrauber oder ein Bootseinsatz von Land aus nicht infrage kamen.

Da die AIDAdiva das nächste Land in der vorgesehenen Fahrtrichtung erst in mehreren Tagen erreicht hätte, blieb diese Option auch ausgeschlossen.