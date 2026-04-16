Noch mehr Orient-Reisen gestrichen! TUI lenkt neues Schiff in den Norden
Hamburg - Keine guten Nachrichten für Kreuzfahrt-Fans: Die Hamburger Reederei TUI Cruises streicht weitere Kreuzfahrten!
Noch immer hängen die TUI-Kreuzfahrtschiffe "Mein Schiff 4" und "Mein Schiff 5" im Nahen Osten als Folge des Irankriegs fest.
Nun hat sich die Hamburger Reederei dazu entschieden, zwei weitere Reisen der beiden Kreuzfahrtschiffe abzusagen, da es keine Perspektive gebe.
"Oberstes Ziel bleibt jetzt die Sicherheit und das Wohlergehen der verbliebenen Crew an Bord der Mein Schiff 4 und Mein Schiff 5", teilte TUI Cruises mit.
Beide Schiffe haben nur noch eine notwendige Crew an Bord: die "Mein Schiff 4" liegt im Hafen von Abu Dhabi, "Mein Schiff 5" in Doha.
Doch die Situation bleibt unverändert - eine sichere Passage der Straße von Hormus ist noch immer nicht möglich.
Orient-Kreuzfahrten gestrichen: Stattdessen geht es in den Norden
Damit fallen die Kreuzfahrtreisen -"Mittelmeerinseln und Perle der Adria" mit "Mein Schiff 4", welche am 10. Mai gestartet wäre und die Reise "Kulturschätze Ägyptens und Griechenlands" mit "Mein Schiff 5" mit Reisebeginn am 8. Mai - wortwörtlich ins Wasser.
Bisher wurden alle Kreuzfahrten von "Mein Schiff 4" bis einschließlich zum 6. Mai abgesagt. Alle Reisen der "Mein Schiff 5", die bis zum 8. Mai beginnen sollten, wurden ebenso storniert.
Betroffene sollen von den Reisebüros oder TUI Cruises selbst kontaktiert werden. Zudem gebe es Alternativ-Angebote.
Schon kurz vorher sagte die Reederei alle Orient-Kreuzfahrten im Winter 2026/2027 ab, da nicht abzuschätzen sei, wie sich die Situation bis dahin in der Region entwickle.
Stattdessen steuert das neue Schiff der TUI Cruises "Mein Schiff Flow" zum Beginn der Wintersaison Hamburg und Kiel (Schleswig-Holstein) an.
Von da aus soll das Kreuzfahrtschiff die Metropolen entlang der Ostsee erkunden.
Titelfoto: Lana Dörrer/privat/dpa