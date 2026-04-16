Noch mehr Orient-Reisen gestrichen! TUI lenkt neues Schiff in den Norden

Hamburg - Keine guten Nachrichten für Kreuzfahrt-Fans: Die Hamburger Reederei TUI Cruises streicht weitere Kreuzfahrten!

Die "Mein Schiff 5" liegt noch immer im Hafen in Doha. © Lana Dörrer/privat/dpa

Noch immer hängen die TUI-Kreuzfahrtschiffe "Mein Schiff 4" und "Mein Schiff 5" im Nahen Osten als Folge des Irankriegs fest.

Nun hat sich die Hamburger Reederei dazu entschieden, zwei weitere Reisen der beiden Kreuzfahrtschiffe abzusagen, da es keine Perspektive gebe.

"Oberstes Ziel bleibt jetzt die Sicherheit und das Wohlergehen der verbliebenen Crew an Bord der Mein Schiff 4 und Mein Schiff 5", teilte TUI Cruises mit.

Beide Schiffe haben nur noch eine notwendige Crew an Bord: die "Mein Schiff 4" liegt im Hafen von Abu Dhabi, "Mein Schiff 5" in Doha.

Doch die Situation bleibt unverändert - eine sichere Passage der Straße von Hormus ist noch immer nicht möglich.